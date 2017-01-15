الأحد 15 جانفي 2017

سلال يتحادث مع الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند بباماكو

تحادث الوزير الأول عبد المالك سلال، اليوم السبت، بباماكو مع الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، واستعرض الطرفان العلاقات الثنائية بين البلدين،