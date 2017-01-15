الأحد 15 جانفي 2017

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تحادث الوزير الأول عبد المالك سلال، اليوم السبت، بباماكو مع الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، واستعرض الطرفان العلاقات الثنائية بين البلدين،
رد الشيخ شمس الدينaqa الجزائري من خلال برنامج "انصحوني" الذي يبث على قناة النهار، على الجهات التي تحاول اشعال الفتنة
بسم الله الّرحمن الرحيم:
"إنّ الصلاة كانت على المؤمنين كتاباُ موقوتاً"
يقدم لكم موقع النهارأون لاين مواقيت الصلاة الخاصة بالجزائر العاصمة وضواحيها،
عين الاوروغوياني غوستافو ميغال فانيريو بالبيلا رئيسا جديدا لمجموعة العمل لانضمام الجزائرإلى المنظمة العالمية للتجارة خلفا للأرجنتيني لالبرتو دالوتو الذي
شهد مطار الكويت الدولي، اليوم الأحد، حالة استنفار أمني بعد أن اشتبه قائده طائرة ركاب تابعة للخطوط الجوية الألمانية كانت
أفادت وسائل إعلامية، اليوم الأحد، أن 20 شخصا لقوا حتفهم غرقا، بعد انقلاب قارب في نهر بمنطقة بيهار بشرق الهند.
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