الإثنين 16 جانفي 2017

الأرشيف
صرح وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف اليوم الاثنين من تيبازة أن قانون الصحة الجديد "مؤجل إلى حين
يشارك الديوان الوطني للسياحة في فعاليات الطبعة الـ37 للمعرض الدولي للسياحة والأسفار بمدريد باسبانيا في الفترة الممتدة من
بسم الله الّرحمن الرحيم:
"إنّ الصلاة كانت على المؤمنين كتاباُ موقوتاً"
يقدم لكم موقع النهارأون لاين مواقيت الصلاة الخاصة بالجزائر العاصمة وضواحيها،
تراجعت فاتورة واردات الحبوب المتمثلة في القمح والذرة والشعير، بما يقارب 19 بالمائة خلال الأشهر الـ11 الأولى من 2016 مقارنة
اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني اليوم الإثنين، 13 فلسطينيا بالضفة الغربية وقطاع غزة بينهم صحفي ونائب بالمجلس التشريعي وصيادينا
أطلق مسلحون مجهولون النار، اليوم الاثنين، على مسؤول حكومي في منطقة بول خمري، الواقعة بمقاطعة بغلان شمال أفغانستان، ما أدى
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