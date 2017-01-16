الإثنين 16 جانفي 2017

مسلحون مجهولون يغتالون مسؤولا حكوميا بأفغانستان

أطلق مسلحون مجهولون النار، اليوم الاثنين، على مسؤول حكومي في منطقة بول خمري، الواقعة بمقاطعة بغلان شمال أفغانستان، ما أدى