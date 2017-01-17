الثلاثاء 17 جانفي 2017

قرين يكشف أن هجمات القنوات الأجنبية للجزائر قضية دبلوماسية

أكد وزير الإتصال حميد قرين، اليوم الإثنين، أن هناك بعض القنوات الأجنبية هدفها اشعال نار الفتنة في الجزائر.