الأربعاء 18 جانفي 2017

وفاة المجاهد و وزير الشؤون الدينية الأسبق بوعلام باقي

توفي المجاهد و وزير الشؤون الدينية و العدل الأسبق بوعلام باقي أمس الاثنين عن عمر يناهز 95 سنة، حسب ما