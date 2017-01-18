الأربعاء 18 جانفي 2017

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دعا رئيس المجلس الإسلامي الأعلى أبو عبد الله غلام الله اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، إلى إنشاء مجلس توجيهي وطني للاهتمام
توفي المجاهد و وزير الشؤون الدينية و العدل الأسبق بوعلام باقي أمس الاثنين عن عمر يناهز 95 سنة، حسب ما
بسم الله الّرحمن الرحيم:
"إنّ الصلاة كانت على المؤمنين كتاباُ موقوتاً"
يقدم لكم موقع النهارأون لاين مواقيت الصلاة الخاصة بالجزائر العاصمة وضواحيها،
قال مدير شبكة نقل الغاز الفرنسية إن وضع جنوب فرنسا "مقلق للغاية"، موضحا أن الأمر يرجع إلى تخفيض شحنة الغاز
قتل 6 عناصر من الشرطة العراقية في هجوم نفذه عناصر تنظيم داعش الإرهابي شمال الضلوعية "100 كلم شمال العاصمة العراقية
أفادت وسائل إعلام اليوم الأربعاء، أن هجوما انتحاريا استهدف قاعدة عسكرية في غاو شمال مالي.
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