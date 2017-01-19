الخميس 19 جانفي 2017

الأرشيف
صادق مجلس الأمة اليوم الأربعاء على نص القانون المتعلق بتنظيم وسلامة الحركة المرورية خلال جلسة علنية برئاسة عبد القادر بن
توفي المجاهد و وزير الشؤون الدينية و العدل الأسبق بوعلام باقي أمس الاثنين عن عمر يناهز 95 سنة، حسب ما
بسم الله الّرحمن الرحيم:
"إنّ الصلاة كانت على المؤمنين كتاباُ موقوتاً"
يقدم لكم موقع النهارأون لاين مواقيت الصلاة الخاصة بالجزائر العاصمة وضواحيها،
وضعت مديرية الصيد البحري لولاية الجزائر مخطط تجهيز استعجالي على مستوى موانئ وملاجئ الصيد البحري قصد تحسين تسيير وسير المرافق
اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني اليوم الخميس، 12 شابا فلسطينيا بالضفة الغربية.
لقي 30 شخصا حتفهم أمس الأربعاء، اثر انهيار جليدي طمر فندقا بالكامل بمنتج للتزلج في منطقة جبلية وسط ايطاليا، حسبما
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