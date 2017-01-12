السبت 21 جانفي 2017

إصابة 6 شرطيين في أعمال شغب بواشنطن عقب تنصيب ترامب

أصيب 6 من أفراد الشرطة بجروح، أمس الجمعة، بعد أن تحولت مظاهرات سلمية إلى أعمال شغب في العاصمة الأمريكية واشنطن،