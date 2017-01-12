السبت 21 جانفي 2017

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أعلنت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت اليوم الخميس، بالجزائر العاصمة ،عن اعداد برنامج خاص لاستدراك الدروس الضائعة جراء
بسم الله الّرحمن الرحيم:
"إنّ الصلاة كانت على المؤمنين كتاباُ موقوتاً"
يقدم لكم موقع النهارأون لاين مواقيت الصلاة الخاصة بالجزائر العاصمة وضواحيها،
ارتفعت اسعار النفط، اليوم الجمعة، بدعم من توقعات بانخفاض إمدادات المعروض وتقارير تظهر طلبا قياسيا من الصين لكن الأسعار ظلت
أقدم إرهابيان على تفجير نفسيهما، صباح اليوم السبت، أثناء إقتحام قوات الأمن السعودية، ومنزلا كان يختبئ فيه مجموعة من الإرهابيين
أصيب 6 من أفراد الشرطة بجروح، أمس الجمعة، بعد أن تحولت مظاهرات سلمية إلى أعمال شغب في العاصمة الأمريكية واشنطن،
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