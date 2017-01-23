الإثنين 23 جانفي 2017

علي حداد يعلن تغييرات داخل منظمته ويكشف الأسباب

قال رئيس منتدى رؤساء المؤسسات الجزائرية علي حداد، بأن تنحية توفيق لوراري من رئاسة جيل الأفسيو، ما هي الا اجراءات