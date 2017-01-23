الإثنين 23 جانفي 2017

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حدّد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، قائمة المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السياسية التي يشترط لتوليها بالتمتع بالجنسية
دعت الإرهابية التائبة "أم خالد" من خلال قناة النهار زوجها الإرهابي "المثنى" لتسليم نفسه والنزول من أعالي جبال "سادات" في
بسم الله الّرحمن الرحيم:
"إنّ الصلاة كانت على المؤمنين كتاباُ موقوتاً"
يقدم لكم موقع النهارأون لاين مواقيت الصلاة الخاصة بالجزائر العاصمة وضواحيها،
قال رئيس منتدى رؤساء المؤسسات الجزائرية علي حداد، بأن تنحية توفيق لوراري من رئاسة جيل الأفسيو، ما هي الا اجراءات
قصفت طائرة عسكرية أجنبية في وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين، تجمعاً لتنظيم داعش في وادي ميمون جنوبي مدينة
أقدم مجهولان على إطلاق النار داخل مركز تجاري في مدينة سان أنطونيو بولاية تكساس الأمريكية، مما أسفر عن مقتل شخص
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