الثلاثاء 24 جانفي 2017

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حدّد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، قائمة المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السياسية التي يشترط لتوليها بالتمتع بالجنسية
أعلن خبراء قضائيين، فرنسيين، أن نتيجة التّحقيق الذي انطلقوا فيه بخصوص أسباب تحطّم الطائرة التابعة للخطوط الجوية الجزائرية، التي تضمن
بسم الله الّرحمن الرحيم:
"إنّ الصلاة كانت على المؤمنين كتاباُ موقوتاً"
يقدم لكم موقع النهارأون لاين مواقيت الصلاة الخاصة بالجزائر العاصمة وضواحيها،
كشف المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير وترشيد استخدام الطاقة أنه تم أحصاء 20 ألف سيارة كانت تسير بالبنزين قد تم
انفجرت صباح اليوم سيارة مفخخة وسط العاصمة بغداد، ما اسفر عن سقوط 6 أشخاص بين قتيل وجريح، حسب ما أفاد
نجحت وحدة مكافحة الإرهاب الماليزية في ضبط خلية جديدة تابعة لتنظيم داعش الإرهابي، كانت تخطط لجعل ولاية صباح الواقعة شمال
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