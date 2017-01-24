الثلاثاء 24 جانفي 2017

خبراء فرنسيون... سويفت إير الإسبانية مسؤولة عن حادث سقوط الطائرة الجزائرية

أعلن خبراء قضائيين، فرنسيين، أن نتيجة التّحقيق الذي انطلقوا فيه بخصوص أسباب تحطّم الطائرة التابعة للخطوط الجوية الجزائرية، التي تضمن