الأربعاء 25 جانفي 2017

الأرشيف
توفي ليلة أمس الاثنين شاب اختناقا بغاز أحادي أكسيد الكربون بالسوقر في ولاية تيارت، حسبما علم اليوم الثلاثاء لدى مصالح
عرف الإقصاء المبكر للمنتخب الوطني من نهائيات كأس أمم إفريقيا، العديد من الإنتقادات والسخرية على مواقع التواصل الإجتماعي.
بسم الله الّرحمن الرحيم:
"إنّ الصلاة كانت على المؤمنين كتاباُ موقوتاً"
يقدم لكم موقع النهارأون لاين مواقيت الصلاة الخاصة بالجزائر العاصمة وضواحيها،
كشف المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير وترشيد استخدام الطاقة أنه تم أحصاء 20 ألف سيارة كانت تسير بالبنزين قد تم
قتل 11 شخصا على الأقل بينهم طفلان الثلاثاء، في غارات شنها الطيران السوري أثناء فرارهم من بلدة في شمال سوريا
قرر الرئيس البلغاري رومن راديف، أمس الثلاثاء، حل البرلمان وإجراء انتخابات عامة مبكرة في مارس المقبل.
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