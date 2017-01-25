الأربعاء 25 جانفي 2017

تحويل 20 ألف سيارة إلى استعمال الغاز المميع بالجزائر

كشف المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير وترشيد استخدام الطاقة أنه تم أحصاء 20 ألف سيارة كانت تسير بالبنزين قد تم