الخميس 26 جانفي 2016

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توفي ليلة أمس الاثنين شاب اختناقا بغاز أحادي أكسيد الكربون بالسوقر في ولاية تيارت، حسبما علم اليوم الثلاثاء لدى مصالح
كشف الإعلامي زين عامر، أنه تم استبداله في حصة كان من المقرر أن ينشطها بعد يومين.
بسم الله الّرحمن الرحيم:
"إنّ الصلاة كانت على المؤمنين كتاباُ موقوتاً"
يقدم لكم موقع النهارأون لاين مواقيت الصلاة الخاصة بالجزائر العاصمة وضواحيها،
أكد رئيس مجلس المنافسة أعمارة زيتوني اليوم الأربعاء، على الدور الذي يلعبه المجلس في ضبط أسعار المواد في السوق الوطنية
تمكن سلاح الهندسة الروسي من إبطال مفعول 406 عبوات ناسفة شرق مدينة حلب السورية خلال الـ 24 ساعة الماضية .
توفي 27 طفلا بسبب تساقط الثلوج والطقس المتجمد في منطقة دارزاب بولاية جاوزجان شمالي أفغانستان، خلال اليومين الماضيين
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