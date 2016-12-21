الأربعاء 21 ديسمبر 2016

أسعار النفط تنخفض بفعل هذه الأسباب

تراجعت أسعار عقود النفط الأربعاء، بعد أن قالت ليبيا إنها تتوقع زيادة في إنتاجها على مدى الأشهر الثلاثة القادمة وتقرير