الخميس 22 ديسمبر 2016

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أشاد المؤتمر الـ 97 لوزراء البترول العرب الأعضاء في منظمة الدول العربية المصدرة للبترول أوبك المنطلقة أشغاله اليوم الخميس بالقاهرة،
حاز الباحث الجزائري جمال حربي اليوم الخميس بالقاهرة على جائزة علمية لمنظمة البلدان العربية المصدرة للبترول "اوابك" لسنة 2016.
بسم الله الّرحمن الرحيم:
"إنّ الصلاة كانت على المؤمنين كتاباُ موقوتاً"
يقدم لكم موقع النهارأون لاين مواقيت الصلاة الخاصة بالجزائر العاصمة وضواحيها،
تراجعت أسعار عقود النفط الأربعاء، بعد أن قالت ليبيا إنها تتوقع زيادة في إنتاجها على مدى الأشهر الثلاثة القادمة وتقرير
قتل 23 عراقيا على الأقل بتفجير 3 سيارات مفخخة في منطقة كوكجلي شرق الموصل، حسبما أفادت به وسائل إعلام عراقية
ذكرت صحيفة 'نيويورك تايمز' الأمريكية أن التونسي أنيس عماري المشتبه به في هجوم برلين كان معروفا من قبل السلطات الأمريكية
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