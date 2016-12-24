السبت 24 ديسمبر 2016

الأرشيف
كشف الوزير الأول عبد المالك سلال، في تعليمة وجهها لطاقمه الحكومي وولاة الجمهورية، أن تاريخ 31 ديمسبر سيكون آخر أجل
حاز الباحث الجزائري جمال حربي اليوم الخميس بالقاهرة على جائزة علمية لمنظمة البلدان العربية المصدرة للبترول "اوابك" لسنة 2016.
بسم الله الّرحمن الرحيم:
"إنّ الصلاة كانت على المؤمنين كتاباُ موقوتاً"
يقدم لكم موقع النهارأون لاين مواقيت الصلاة الخاصة بالجزائر العاصمة وضواحيها،
صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتن اليوم الجمعة، في مؤتمر صحفي يعقده بمناسبة نهاية العام :"أن بلاده ستخفض إنتاجها من النفط،
تصدت قوات عملية درع الفرات، اليوم السبت، لمحاولات تقدم عناصر تنظيم داعش الإرهابي، بإتجاه مدنية الباب في ريف حلب الشمالي.
اعتقلت السلطات الأمريكية، أمس الجمعة، شخصا بتهمة التخطيط لتنفيذ هجوم إرهابي بإسم تنظيم داعش الإرهابي في ولاية أريزونا.
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