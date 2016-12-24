السبت 24 ديسمبر 2016

روسيا تخفض انتاج النفط وتتعاون مع الأوبك

صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتن اليوم الجمعة، في مؤتمر صحفي يعقده بمناسبة نهاية العام :"أن بلاده ستخفض إنتاجها من النفط،