الثلاثاء 27 ديسمبر 2016

اشخاص ينشئون جمعية وهمية بهدف التسلل في منظمة العفو الدولية والتجسس عليها

في حادثة هي الأولى من نوعها، أقدمت جمعية غير حكومية تدعي أنها تدافع عن حقوق الإنسان، بهدف التسلل في منظمة