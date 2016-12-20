طفل في الخامسة من العمر يقتل شقيقه بمسدس والده في تيبازة

اهتزت مدينة بوربيسة التابعة لبلدية شعيبة جنوب شرق ولاية تيبازة، مساء أول أمس، على وقع حادثة مأساوية راح ضحيتها طفل في الحادية عشر من العمر، عن طريق رصاصة صادرة من مسدس والده الشرطي، الذي يشتغل بمصالح أمن دائرة القليعة، بعد أن صوب شقيقه الذي يبلغ من العمر 5 سنوات المسدس نحوه. وحسبما أفادت به مصادر متطابقة لـ«النهار»، فإن حيثيات الحادثة تعود إلى مساء أول أمس، عندما عاد شرطي الذي يشتغل بأمن دائرة القليعة إلى منزله، وبعد أن نزع سلاحه ووضعه جانبا قام ابنه الصغير الذي يبلغ من العمر 5 سنوات بحمله وتوجييه نحو شقيقه الذي يبلغ من العمر 11 سنة، وبعد أن أطلق الزناد خرجت الرصاصة واخترقت بطن شقيقه الذي توفي في الحين، علما أن رصاصة واحدة كانت داخل المسدس الذي كان مهيأ لإطلاق النار.