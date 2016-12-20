توقيـف تاجـر يقوم بعرض الأفلام الإباحية في مستغانم

تمكنت قوات الشرطة القضائية التابعة للفرقة الاقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية، من توقيف شخص يبلغ من العمر 30 سنة، عن تهمة عرض أفلام إباحية للبيع، وهي العملية التي جاءت إثر عملية مراقبة بسوق عين الصفراء بوسط مدينة مستغانم للباعة غير الشرعيين، حيث أثار انتباههم شخص يعرض مصنفات فنية في شكل أقراص مضغوطة للبيع، حيث ضبطت بحوزته كمية معتبرة من الأقراص المضغوطة، أين تم توقيف هذا الأخير الذي اعترف إثر التحقيق بحيازته للأقراص المضغوطة المصنفة فنيا بغرض البيع والتجارة، بما فيها الأفلام الإباحية، ويتعلق الأمر بالمدعو «ج.م.أ» البالغ من العمر 30 سنة والمقيم بمستغانم، أين تم تقديمه أمام وكيل الجمهورية بمحكمة مستغانم، حيث قدم بعدها أمام جلسة المحاكمة الفورية، حيث صدر في حقه 06 أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 30 ألف دينار جزائري.