تحسّن تدريجي في الطقس على المناطق الشمالية بداية من الجمعة

ستبقى الأجواء غائمة وغير مستقرة وباردة على أغلب الولايات الشمالية اليوم، مع تحسّن تدريجي في الطقس، يبدأ الخميس من الولايات الشرقية ليصل إلى الولايات الشمالية ابتداءً من يوم غد الجمعة، مع درجات حرارة منخفضة لن تتعدى 17 درجة مئوية على الولايات الشمالية للوطن.

وقالت، أمس، هوارية بن رقطة، المكلّفة بالإعلام في الديوان الوطني للأرصاد الجوية لـ«النهار»، إن الأجواء المرتقبة لنهار اليوم، ستكون غائمة مرفوقة بأمطار رعدية، مع أجواء باردة على المرتفعات الغربية والداخلية، بالإضافة إلى أمطار رعدية مرتقبة على الولايات الوسطى ورياح تصل إلى 40 كلم في الساعة، بينما على الولايات الشرقية، فالأجواء ستكون مغشّاة بسحب مرفوقة ببعض القطرات من الأمطار، في حين، ستكون الأجواء مغشّاة على شمال الصحراء والواحات مع أمطار خفيفة.

أما درجات الحرارة، فستتراوح بين 8 و 17 درجة على الولايات الشمالية، ومن 14 إلى 19 درجة في الجنوب، مع تسجيل 31 درجة في عين ڤزام.

وأضافت ذات المتحدثة، أن الأجواء المرتقبة للأيام القليلة المقبلة، ستشهد فيها المناطق الشمالية للوطن تحسنا تدريجيا، مع سحب قليلة يومي السبت والأحد، وقد تعرف تشكّل سحب سفلى وضباب في الصبيحة، لتعود الأجواء إلى الصفاء خلال النهار، مع درجات حرارة تبقى منخفضة، تتراوح بين 14 و 17 درجة على السواحل، ومن 8 إلى 10 درجات على الولايات الداخلية.