توقيف شاب أبرح عجوزا ضربا بعد عجزه عن سرقة منزلها في الكاليتوس

تمكنت، الأسبوع الماضي، عناصر الشرطة القضائية لأمن المقاطعة الإدارية لبراقي، من توقيف شاب بعد أن أبرح عجوزا ضربا بغرض سرقة أغراضها ببلدية الكاليتوس، حيث تم تقديمه أمام وكيل الجمهورية لمحكمة الحراش.

وأفاد مصدر أمني لـ«النهار»، أن مصالح الشرطة القضائية لبراقي، ألقت القبض الأسبوع الفارط على شخص في العقد الثالث من عمره، بعد أن تسلل إلى منزل الضحية وهي عجوز طاعن في السن بغرض سرقت أغراضها بالبيت العائلي المتواجد في بلدية الكاليتوس، مشيرة إلى أن المتهم تسلل في الصباح الباكر وفي الظلام الدامس إلى البيت، ليتصادف بالعجوز في فناء المنزل بغرض الوضوء من أجل الصلاة.

وأضافت مراجع «النهار»، أن المتهم كان يترصد أفراد البيت بغية السطو عليه، وحسب أقوال المتهم الذي اعترف بالجرم المنسوب إليه في محضر الضبطية القضائية، وبعد مواجهته بالأدلة القاطعة التي تمت إدانته بها، فإنه تسلل من فوق السور المحاذي لمنزل الضحية، أين صادفته العجوز بفناء المنزل وهو مقنع بـ«كاڤول» ومرتدي لقفازين بهدف طمس آثار السرقة، حيث انهال على الضحية ضربا مما أدى بها إلى الصراخ حتى سقطت مغميا عليها على الأرض، حيث لم يجد المتهم من وسيلة سوى الهرب وترك العجوز.

من جهتهم، تفطن جيران الضحية لصراخ العجوز وتجمهروا أمام المنزل، حيث وجدوها ملقاة على الأرض، وبعد إسعافها ذهبت إلى مقر الأمن الحضري لبلدية الكاليتوس، أين أودعت شكوى ضد المتهم وبعد إعطائها مواصفاته لمصالح الأمن، تمكنوا في ظرف وجيز من توقيفه بعد تكثيف الدوريات عبر كامل المقاطعة الإدارية، أين تم تقديمه أمام وكيل الجمهورية لمحكمة الحراش، بتهمة السرقة والضرب العمدي مع سبق الإصرار والترصد.