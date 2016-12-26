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الاهتمام بالمناطـق الأثرية لا يجب أن يكون على حساب إنجاز مشاريع تنموية

  • 26/12/2016
  • أيمن عبد الرحيم
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الاهتمام بالمناطـق الأثرية لا يجب أن يكون على حساب إنجاز مشاريع تنموية تحميل الملف

اعتبر وزير الثقافة، عز الدين ميهوبي، على هامش زيارته التفقدية إلى مختلف مشاريع قطاعه في ولاية جيجل، أن الاهتمام بالمناطق الأثرية، لا يجب أن يكون على حساب إنجاز المشاريع التنموية والمرافق العمومية، مشيرا إلى ضرورة التسريع في دراسة هذه المناطق والمواقع الأثرية من طرف الخبراء، لتقديم الحلول العملية ذات المعايير الدولية، من دون التسبب في عرقلة إنجاز المشاريع التنموية، مع ضرورة التعريف بطبيعة وتاريخ هذه المناطق الأثرية، مع إمكانية تحويل بعض المعالم إلى مواقع أخرى، مشيرا في ذات السياق، إلى توجيهات الوزير الأول الرامية إلى إيجاد صيغة تمكّن من تسيير بعض المرافق، كالمكتبات والمراكز الثقافية، وذلك بالتنسيق مع مصالح وزارتي الثقافة والداخلية، مؤكدا على استمرارها الإيجابي.

 

موضوع : الاهتمام بالمناطـق الأثرية لا يجب أن يكون على حساب إنجاز مشاريع تنموية
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تعقيب

2016/12/26
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  • عريض
  • مائل
  • تحته خط
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