توقيف لصين اعتديا على طالب جامعي تشادي وسرقا هاتفه في تبسة

أودع قاضي التحقيق لدى محكمة تبسة، أول أمس، مشتبه فيهما في العقد الثاني من عمرهما الحبس المؤقت، بتهمة الاعتداء وسرقة هاتف محمول لرعية أجنبية من جنسية تشادية. وقائع القضية جاءت بناءً على شكوى تقدم بها الطالب الجامعي الضحية، الذي يدرس بجامعة تبسة أمام الدائرة الخامسة للشرطة، نتيجة تعرضه إلى اعتداء من قبل شخصين وسرقة هاتفه النقال باستعمال العنف، وبناءً على أوصافهما تمكن عناصر الشرطة في ظرف وجيز من تحديد هويتهما، ثم توقيفهما وبحوزتهما الهاتف النقال الذي تم استرجاعه، وبعدها تمت إجراءات التحقيق وتقديمهما أمام وكيل الجمهورية.