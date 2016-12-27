هلاك رضيعة بعد سقوطها في بئر في «سـڤانة» بباتنة

لقيت، مساء أول أمس، رضيعة تبلغ من العمر عامين ونصف، مصرعها متأثرة بالإصابات الخطيرة التي لحقت بها في مواضع مختلفة من جسمها، وذلك إثر سقوطها في بئر عميق في مشتة «الصفر» بدائرة «سڤانة» في ولاية باتنة. وحسب مصادر محلية، فإن الرضيعة كانت برفقة والدها الذي لم يتفطن إلى الأمر، إلا بعد سقوطها عندما كانت تلعب مع شقيقها، ليتمّ انتشال جثّتها وتحويلها نحو مصلحة حفظ الجثث في مستشفى «محمد بوضياف» ببريكة، تزامنا مع تدخل عناصر الدرك الوطني لفتح تحقيق في هذه الحادثة الثانية من نوعها خلال أسبوع، حيث سبق وأن اهتزّت مشتة «الڤرنيني» في بلدية «عزيل عبد القادر» جنوب باتنة، الخميس الفارط، على وقع حادثة هلاك طفلة وابن عمّها، البالغان من العمر 4 سنوات، غرقا في مياه الصرف الصحي داخل حفرة تستعمل لتجميع المياه القذرة، أين كان الطفلين يلعبان بالقرب من منزلهما العائلي القريب من موقع الحفرة، التي يتجاوز عمقها 4 أمتار وقطرها مترين.