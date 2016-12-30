38,1 % من الجزائريين يشاهدون قناة النهار في التوغل الأسبوعي

أكّدت نتائج دراسة الأسبوع الأخير لشهر نوفمبر 2016، والتي أصدرها معهد «إيمار مغرب»، المتخصص في دراسة سبر الآراء في الجزائر ومنطقة المغرب العربي، تصدر قناة «النهار» على عرش القنوات الأكثر مشاهدة في الجزائر بحصة سوق بلغت 7,2 %، أي بزيادة 1,2 % مقارنة بشهر أكتوبر الماضي، و3,8 % مقارنة بشهر نوفمبر للسنة الماضية، ويعكس هذا التطور في الأرقام، التألق المستمر وجلب مشاهدين جدد إلى القناة باستمرار، حيث إن تحدثنا عن لغة الأرقام، فإن نسبة «التوغل» في آخر أسبوع لشهر نوفمبر بلغت 38,1 % أسبوعيا، و 16,1 % يوميا، لتتأكد بالتالي ريادة «النهار تي في» في ساحة السمعي البصري، وتثبت هذه الدراسة الشهرية تطور نسبة المشاهدة، حيث زاد عدد متتبعي قناة «النهار» خلال شهر نوفمبر بحوالي 300 ألف مشاهد.

هذا وقد اعتمد معهد «إيمار مغرب» في دراسته التي تمت في الأسبوع الأخير لشهر نوفمبر، على عيّنة متكوّنة من 1556 شخص في كل من ولايات تلمسان، وهران، الجزائر العاصمة، تيزي وزو، قسنطينة، سطيف وولاية ورڤلة، ومسّت الجنسين 51 % رجال و 49 % نساء، حيث أظهرت نتائج الدراسة، أن أكبر حصة لسوق السمعي البصري في الجزائر تعود إلى قناة «النهار» بنسة 7,2 %، تليها في المرتبة الثانية قناة «سميرة تي في» بنسة 6,4 %، و»الجزائرية الثالثة» بنسبة 6 %، ثم «الشروق تي في» بنسبة 5,2 %، لتأتي قناة «الهدّاف» في المرتبة الخامسة بنسبة 3,6 %.

وقد حظيت «النهار تي في» بأكبر نسبة «توغل» عند الرجال والنساء بنسبة 41,8 % و 34,4% على التوالي، وهذا يدلّ على أن قناة «النهار» تلبي احتياجات ورغبات المشاهدين من الجنسين، كما يعدّ مؤشر مشاهدة القنوات كل ربع ساعة، أهم مؤشر للمعلنين والوكالات الإشهارية، حيث بيّنت نتائج الدراسة التي أعدّها معهد «إيمار مغرب»، أن هذا المؤشر أبلغ دليل على صدارة قناة «النهار» للمشهد السمعي البصري، أين احتلت «النهار تي في» الصدارة بنسبة 6 %، أي 1,3 مليون جزائري يشاهدون قناة «النهار» يوميا وفي نفس ربع الساعة، أي من الساعة الثامنة وثلاثون دقيقة، إلى الساعة الثامنة وخمسة وأربعين دقيقة، وكذلك ربع الساعة التالي، أي من الساعة الثامنة وخمسة وأربعين دقيقة إلى الساعة التاسعة ليلا، وأهم مؤشر في دراسة معهد «إيمار مغرب» كذلك، يتعلق بفترة المشاهدة، حيث يشاهد الجزائريون قناة «النهار» لمدة 40 دقيقة يوميا في المتوسط.

إلى ذلك، تؤكد كل معطيات معهد «إيمار مغرب» صدارة «النهار تي في» على المشهد الإعلامي للسمعي البصري، وهذه المرتبة التي نالتها القناة بكل جدارة، تدل مرة أخرى على أن «النهار تي في» قناة كل الجزائريين من دون استثناء.