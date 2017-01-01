استمرار الصفاء على الولايات الشمالية إلى غاية الخميس المقبل

ستبقى الأجواء من مغشّاة بالضباب وسحب سفلى خلال الصبيحة، إلى صافية على كافة الولايات الشمالية للوطن، إلى غاية يوم الخميس المقبل، مع درجات حرارة لا تتعدى 20 درجة مئوية، وأجواء غائمة شمال الصحراء، مع رياح تصل إلى 50 كيلومترا في الساعة وتطاير للرمال.

وقال أمس، محمد عڤاڤنة، رئيس قسم التنبؤات في الديوان الوطني للأرصاد الجوية لـ«النهار»، إن الأجواء المرتقبة لنهار اليوم، ستكون مغشّاة على المناطق الساحلية بضباب مع سحب سفلى في الصبيحة، خاصة على المناطق الداخلية، لتتحوّل إلى صافية مع رياح ضعيفة لا تتعدى سرعتها الـ30 كلم في الساعة، بينما في ولاية تندوف وأقصى الجنوب، فالأجواء ستكون من مغشّاة إلى راعدة أواخر النهار، وصافية على باقي المناطق، أما درجات الحرارة، ستتراوح بين 14 و 20 درجة مئوية على الولايات الشمالية، ومن 16 إلى 32 درجة في عين ڤزام.

وأضاف المتحدث، أن الأجواء المرتقبة للأيام القليلة القادمة، فستكون حالة الطقس من مغشاة في الصبيحة إلى صافية، بينما تكون صافية على المناطق الغربية والوسطى، لتتحوّل إلى غائمة على الولايات الغربية يوم الخميس، مع درجات حرارة تتراوح بين 16 و 18 درجة على السواحل، ومن 6 إلى 14 درجة على المناطق الداخلية، في حين، ستصل درجات الحرارة الدنيا إلى 6 درجات على المناطق الداخلية ليلا وفي الصبيحة.