جنوح سلحفاة ضخمة إلى شواطئ «شيفالو» بتيبازة

عثر مواطنون، نهاية الأسبوع، على سلحفاة عملاقة بشواطئ خميستي الميناء الواقعة ببين مدينتي بوسماعيل وبوهارون، حسب مصالح الحماية المدنية.

السلحفاة التي يناهز طولها مترين وعرضها أكثر من متر ووزنها في حدود قنطارين، عثر عليها شبان من خميستي الميناء في حالة صرع، وقد حالوا إعادتها للمياه غير أنهم لم يتمكنوا من ذلك، لتتدخل مصالح الحماية المدنية والبيئة بالتنسيق مع مصالح بلدية خميستي، أين تم اتخاذ الإجراءات اللازمة ومنها معرفة نوع السلحفاة التي تقول المعلومات الأولوية إنها من الأنواع النادرة، وعن سبب جنوحها فالترجيحات تشير إلى تعرضها إلى إصابة من طرف البواخر.