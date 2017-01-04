حجز 30 قنطارا من «الشيشة» المغربية موجهة إلى الملاهي في تلمسان

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية التابعة للأمن الولائي في تلمسان، من الحيلولة دون إغراق ملاهي الغرب الجزائري بكمية ضخمة من «معسل الشيشة» الفاخرة التي تدخل لأول مرة التراب الوطني قادمة من المغرب.

وجرت عملية الحجز إثر مداهمة قوات الأمن المذكورة مؤخرا، لمستودع كبير قرب الشريط الحدودي، حيث عثرت بداخله على حمولة ضخمة من معسل الشيشة الفاخرة بوزن إجمالي يفوق 30.4 قنطار، والتي تباع العلبة الواحدة منها بسعر يتراوح بين 4000 و5000 دج، وكانت هذه الشحنة المضبوطة في العملية النوعية موجهة للترويج في عدد من ملاهي غرب البلاد، قبل أن تتفطن قوات الشرطة للسيناريو وتجهضه في المهد، كما علمت «النهار» من مصادرها أن العملية المذكورة تكللت بالقبض على بارون كبير ينشط في تهريب هذه المادة المخدرة من المغرب، والتي تلقى مؤخرا رواجا كبيرا في الملاهي الليلية وبالمقاهي التي تحمل تسمية «الشيشة»، ولم تستبعد مصادرنا أن تكون هذه المادة تشكل خطرا على صحة مدخنيها بسبب ضبط مواد كيماوية خطيرة مضافة إليها يجهل مصدرها.