احتراق شاحنة معبأة بأكثر من 65 ألف قنينة خمر في سكيكدة

شهد، مساء أمس، الطريق السيار شرق غرب في شطره المار عبر ولاية سكيكدة، وتحديدا على مستوى قرية حجار السود، حادث انقلاب واحتراق شاحنة ذات مقطورة كانت محملة بأزيد من 56 ألف قنينة من الجعة. وحسبما توفر من معلومات، فإن الشاحنة التي تعمل على الخط عنابة وهران قد احترقت كليا لكن سائقها نجا بأعجوبة، فيما تمكن عناصر الحماية المدنية من إخماد الحريق ونزع البقايا من على الطريق لفتح الحركة أمام حركة المرور، إلى ذلك باشرت مصالح الدرك الوطني المختصة إقليما تحقيقا لتحديد الأسباب الحقيقة للحادث.