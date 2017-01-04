الشرطة توقف مشعوذة وزبائنها في أولاد الميمون بتلمسان

تمكنت مصالح أمن دائرة أولاد ميمون، من الإطاحة بامرأة تمتهن السحر وتمارس طقوس الشعوذة، ويتعلق الأمر بالمسماة «س.ف» البالغة من العمر 45 سنة. العملية، جاءت حسبما أفادت به مصالح أمن تلمسان، إثر شكوى تقدم بها أحد المواطنين، مفادها أن امرأة تمارس السحر والشعوذة، وعليه أمر وكيل الجمهورية بفتح تحقيق واستغلال المعلومات المستقاة من الشاكي حول هذه القضية، حيث تم تفتيش مسكن المتهمة، أين تم حجز أغراض ووسائل تستعمل في السحر والشعوذة، بالإضافة إلى مبلغ مالي يعد من عائدات مزاولة هذا النشاط، كما تم العثور على زبائن المشتبه فيها، ويتعلق الأمر بامرأة وشقيقتها، في نفس الإطار تم سماع أقوال الزبونتين وزوج المشتبه فيها على محاضر رسمية بصفتهم شهود في القضية، كما حجزت مصالح الأمن الأغراض المستعملة في مجال السحر والشعوذة والمبلغ المالي، وتم إخطار وكيل الجمهورية لدى محكمة أولاد ميمون، حيث أمر بوضع المعنية بغرفة التوقيف تحت النظر.