ألبسة أطفال «إسرائيلية» الصنع تباع في المعرض الاقتصادي بأدرار

أفاد مواطنون من ولاية أدرار، نهاية الأسبوع المنصرم، أنهم تفاجأوا بألبسة أطفال من صنع إسرائيلي خلال تسوقهم وشرائهم لهذه الألبسة بمعرض الفقارات الذي يتم تنظيمه كل سنة خلال هذه الفترة.

وقد قام العديد من رواد موقع التواصل الاجتماعي «فايسبوك» في هذا السياق بنشر صور على صفحاتهم لألبسة تحمل ماركات عالمية معروفة بها عبارات باللغة العبرية وتتضمن عنوان صناعتها بعاصمة الكيان الصهيوني تل أبيب في دولة الكيان الصهيوني، وحتى رقم الهاتف إضافة إلى عبارات أخرى باللغتين الإنجليزية والعبرية، حيث وجدت ردودا وتعليقات مختلفة يتساءل من خلالها المواطنون حول طريقة دخول ووصول مثل هذه الألبسة والسلع إلى الجزائر وإلى ولاية أدرار بأقصى الجنوب، في غياب الرقابة الصارمة من قبل المصالح والجهات المسؤولة، علما أن هذه الألبسة بيعت بتخفيضات مغرية «صولد» داخل أجنحة المعرض حسب المعطيات التي تحصلت عليها «النهار»، كما استغرب المواطنون من قيام بعض تجار هذه الألبسة الخاصة بالأطفال بقطع العلامات التي تبين مصدر صناعتها، وذلك قصد تسويقها بسهولة. للإشارة، فإن المدة المحددة لهذا المعرض تنتهي نهار اليوم السبت في انتظار تدخل الجهات المعنية وتفطنها لهذا الأمر.