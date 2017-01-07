أنا ممثل فاشل.. وعلى الجمهور انتظار المفاجأة الصيف المقبـل

بعض أغاني الراي لا يمكن للمرء سماعها ولو مع نفسه

استغرب «الشاب مامي» للإشاعات التي أحالته على التقاعد في عالم الأغنية والفن مبكرا، قائلا «لم أتوقف عن الغناء ولن أتوقف لأنه مني وأنا منه، ولا عجب أن أولد بالفن وأنتهي به»، كما أكد أنه يخضّر ثلاث أغنيات للصيف المقبل سينافس بها في الميدان.

وعبّر الشاب مامي في حديثٍ إلى النهار على هامش الحفل الذي نظمه الديوان الوطني لحقوق التأليف والحقوق المجاورة بقصر الثقافة لتوزيع 60 مليار كحقوق للفنانين والفنانين المنتجين، عن أسفه لهذه الإشاعات التي تنتشر هنا وهناك، مستغلّين حادثة خروجه من السجن لترويج فكرة أنه يفكّر في الاعتزال والتقاعد.

وقال مامي لـالنهار إنه عازم على العودة بقوة وكل الذين أرادوا إحالته على التقاعد قبل الأوان سيشهدون على ميلاد أغانيه الجديدة التي يحضّر لها، وستكون نفيا لكل الإشاعات التي يروج لها بعض الأطراف لأغراض مجهولة، حسبه.

وعن التغيير الذي عرفته أغنية الراي، مؤخرا، قال مامي إنه غير مُعجب تماما بما يجري في عالم الأغنية الجزائرية عموما «التغيير الذي شهدته أغنية الراي في السنوات الأخيرة لم يرق إلى المستوى المطلوب، صحيح كل فنان لديه نوع وطريقة معينة، لكن هناك أغاني يصعب سماعها وسط العائلة أو حتى مع نفسك، يجب أن يراعى في اختيار الكلمات معايير محددة، لأن الأغنية تربية وتوجيه أولا وقبل كل شيء خاصة إذا كان الفنان محبوبا لدى الجماهير، فيجب عليه أن يكون مثالا لهؤلاء ولهذا وجب إيجاد الجديد.. الاحترافي والنظيف».

وعن إمكانية مشاهدته مرة أخرى في عمل سينيمائي بعد مشاركته مؤخرا في فيلم «100 % أرابيك» مع المخرج زموري، قال صاحب مامي «لا أرغب في التمثيل كثيرا لأنني ممثل فاشل، كما أنني أرتاح أكثر في عالم الغناء وخاصة بالحفلات، وأعد جمهوري بأنه سيرى المفاجأة في صيف 2017.