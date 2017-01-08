أمطار وثلوج بالمرتفعات التي يزيد علّوها عن 1000 متر هذا الثلاثاء

ستشهد المناطق الشمالية للوطن تسلسل اضطرابات جوية تكون من متوسطة إلى نشيطة الفعالية مرفوقة بانخفاض محسوس في درجات الحرارة وأمطار تكون معتبرة، بداية من يوم الثلاثاء، كما ستكون المرتفعات التي يزيد علوها عن 1000 متر على موعد مع تساقط الثلوج.

وقالت، أمس، هوارية بن رقطة، المكلفة بالإعلام بالديوان الوطني للأرصاد الجوية لـ«النهار»، إن الأجواء المرتقبة لنهار اليوم ستكون مغشاة في الصبيحة على المناطق الغربية، مع تشكيل بعض الجليد على المرتفعات والمناطق الداخلية لتتحسن الأجواء وتتحول إلى مشمسة، بينما على المناطق الوسطى والشرقية فستكون غائمة بسحب عابرة تكون كثيفة تعطي بعض الأمطار على الولايات الشرقية مع تساقط للثلوج بالمرتفعات التي يفوق علوها عن 1000 متر خاصة منطقة الأوراس، بينما في الجنوب فالأجواء ستكون من صافية إلى مغشاة.

وستتراوح درجات الحرارة بين 8 و16 درجة على الولايات الشمالية، وبين 14 و20 درجة بالجنوب.

وأضافت ذات المتحدثة أن الأجواء المرتقبة للأيام المقبلة ستكون غائمة يوم الثلاثاء وممطرة على الولايات الشرقية لتلتحق بالغرب خلال ليلة الثلاثاء، مع بعض الثلوج المتوقعة ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء على المرتفعات الغربية والوسطى التي يزيد علوها عن 1200 متر، بينما يوم الأربعاء فالطقس سيكون باردا وممطرا على كل الولايات الشمالية، في حين تبدأ حالة الطقس في التحسن تدريجيا بدءا من مساء يوم الخميس، غير أن الأجواء تبقى باردة.

درجات الحرارة ستعرف انخفاضا محسوسا لتتراوح بين 12 و15 درجة على السواحل وبين 5 و8 درجات على الولايات الداخلية.