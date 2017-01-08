اختطاف فتاة قاصر من أمام مقر سكناها في سطيف

تقدم والد فتاة قاصر، أمسية الخميس الفارط، بشكوى لدى مصالح الأمن يشكو اختفاء ابنته القاصر التي تبلغ من العمر 16 سنة بعد أن خرجت أمسية الخميس، من المسكن الكائن بحي بيزار في مدينة سطيف من أجل شراء بعض الحاجيات من دون أن تعود إلى غاية أمسية أمس، خاصة أن هاتفها تم إغلاقه وتعذر الاتصال بها، وتحدث شهود عيان لوالد الفتاة عن أنها كانت رفقة أحد الشبان في نفس الأمسية، مما جعل الشكوك تحوم حول عملية اختطاف، حيث أطلقت مصالح الأمن حملة واسعة من أجل البحث عن الضحية ومختطفيها بعد 4 أيام من البحث من دون جدوى إلى غاية كتابة هذه الأسطر.