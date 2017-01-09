أبحث عن أصوات جديدة عربية أو جزائرية لأسجل معها ديوهات

الألبوم الجديد مفاجأة صيف 2017 وأحلم بتجسيد قصة حياتي في فيلم سينمائي

قال الشاب «كادير الجابوني» الذي قرر تغيير اسمه إلى «كادير الجزائري»، إنه يحضّر لأعمال فنية راقية يسعى من خلالها إلى كسب جماهير جديدة من مختلف بلدان العالم، وكذا الفوز بعدة جوائز أخرى تضاف إلى سجله الحافل حسبه، بالجوائز في مجال الفن.

وأكد «الجابوني» في تصريح لـ النهار، أنه يرغب في تسجيل أغاني مع أصوات جديدة من مختلف البلدان العربية أو من الجزائر تكون في مستوى طموحاته، حيث عرف بتخصيص إمكانات ضخمة في تصويره لكليبات أغانيه السابقة سواء بالجزائر أو خارج الوطن، والتي لاقت رواجا كبيرا وكسب بها شهرة واسعة.

وأضاف المغني الحبوب في الساحة الفنية الجزائرية «كادير الجابوني» أنه يطمح إلى كسب جمهور من مناطق جديدة عبر العالم، وهذا ما جعله يبحث عن أصوات وفنانين جدد يسجل معهم أغاني ثنائية، مشيرا إلى أنه لا يشترط أن تكون هذه الأصوات جزائرية أو عربية بالقدر الذي يتطلب أن تكون في المستوى المطلوب.

أما عن إمكانية دخوله عالم التمثيل خاصة وأن معظم كليباته عبارة عن أفلام قصيرة، قال صاحب أغنية «حكاية»: «لا أريد المغامرة بالنجاح الكبير الذي سجلته في عالم الأغنية بالمشاركة في أي دور سينمائي أو مسلسل، ربما الجمهور الذي تقبلني كمطرب لا يتقبلني كممثل رغم أن التمثيل مرتبط بالأغنية، لكن في المقابل لا أحلم بتجسيد قصة حياتي في فيلم، قصة فنان انطلق من الصفر من حي شعبي فقير، بذل مجهودات كبيرة ووصل إلى تحقيق هدفه ودخول عالم الفن والنجومية».

وكشف «كادير الجزائري» عن جديده الذي ينتظره الجمهور خاصة بعد نجاح ألبومه الأخير «حكاية» قائلا: «أنا بصدد تسجيل أغنية «جينيريك» مسلسل جديد سيعرض في الأشهر القادمة، كما أني قررت إعادة تسجيل مجموعة من الأغاني القديمة على غرار أغنية «غانو» للمطرب الشعبي «عزيوز رايس»، وسيكون الألبوم جاهزا قبل بداية الصائفة خاصة وأنني سأنتجه في شركتي الخاصة «فيلا برود».