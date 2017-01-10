أيراد بني سنوس كتاب جديد يؤرّخ لأمازيغ تلمسان

أصدر الدكتور «محمد سريج» المتخصص في الأنثربولوجيا، مؤلَّفا جديدا تحت عنوان «أيراد بني سنوس»، وذلك عشية الاحتفالات برأس السنة الأمازيغية التي تحتضنها رسميا يوم غد الخميس منطقة بني سنوس بإشراف وزير الشباب والرياضة الهادي ولد علي، والمحافظة السامية للأمازيغية التي أدرجت الكتاب الجديد ضمن برنامج الاحتفالات.

ويقول الدكتور محمد سريج لـ «النهار»، إن المؤلَّف الجديد الصادر عن دار «كنوز» يؤرخ للاحتفالية «أيراد» التي يقوم بها أمازيغ تلمسان المتواجدين جنوب غرب تلمسان في قرى بني سنوس الجبلية التي يعود تاريخها إلى 640 ما قبل الميلاد في أعقاب انتصار أمازيغ بني سنويس على الجيش الفرعوني باستعمال الأسود، وهو ما يعكسه الاحتفال بشخصية أيراد التي تعنمي بالعربية الأسد، حيث يتقمص عدد من الرجال صورة الأسد باستعمال الأقنعة ودخول منازل السكان للحصول على الطعام والثمار المقتطفة بعد موسم حافل بالعمل.

احتفالية «أيراد» التي تخلد انتصار الأمازيغ يقول عنها صاحب الكتاب الواقع في 314 صفحة، إنها تحمل نموذجا جزائريا يترجم القيم المشترطة بين أبناء الجزائر سواء في بجاية أو تلمسان أو تيزي وزو أو الجنوب بصحرائه الكبرى، ويعني «أيراد» تمسك أهل بني سنوس باحتفالية الانتصار والقيادة ورفض الاستعمار، بل والتصدي له، وهو ما تجسد لاحقا خلال الثورة التحريرية، واحتفالية «أيراد» التي تأتي بمناسبة رأس السنة الأمازيغية هي تجديد للترابط الاجتماعي في المنطقة كون «أيرد» هو عبارة عن كرنفال يضم شباب وأطفال كل قرى المنطقة التي تستضيفهم بيوت الدواوير على مدار 3 أيام كاملة.

نشير إلى أن الدكتور محمد سريج، خريج جامعة نيس الفرنسية، له 14 كتابا تتمحور في معظمها حول تاريخ المنطقة التي يطلق عليها إسم «القبايل» في تلمسان، وتضم من بين قراها قرية واحدة تسمى «ديار العرب».