أمطار وثلوج بالمرتفعات التي يصل علوها 900 متر بداية من الجمعة

درجات الحرارة لن تتعدى 12 درجـة

ستشهد المناطق الشمالية للوطن سلسلة من الاضطرابات الجوية طيلة الأسبوع القادم، وبدءا من يوم الجمعة مع تراجع محسوس في درجات الحرارة التي لن تتعدى 12 درجة مئوية، وتساقطا للثلوج على المرتفعات التي يزيد علّوها 900 متر، لتصل إلى جبال الهڤار والطاسيلي، بينما سيعرف الطقس استقرارا اليوم.

وقال أمس، محمد عقاقنة، رئيس مصلحة التنبؤات بالديوان الوطني للأرصاد الجوية لـ«النهار»، إن الأجواء المرتقبة لنهار اليوم ستكون من مغشاة بسحب سفلى إلى صافية على كافة المناطق الشمالية للوطن، بينما تبقى غائمة مع أمطار متفرقة من بقايا الاضطراب الجوي السابق تخص شمال الصحراء الساورة والواحات. درجات الحرارة تتراوح من 5 إلى 14 درجة على الولايات الشمالية ومن 10 إلى 20 درجة بالجنوب. وأضاف ذات المتحدث أن الأجواء المرتقبة خلال الأيام القليلة المقبلة، فستعرف الولايات الشمالية للوطن سلسلة من الاضطرابات الجوية التي تكون مرفوقة بأمطار معتبرة أحيانا وتساقط للثلوج ليلة السبت على المرتفعات التي يصل علوها إلى 900 متر، كما ستلتحق هذه الثلوج بجبال الهڤار والطاسيلي ومنطقة تمنراست، مع درجات حرارة جد منخفضة لن تتعدى 12 درجة على كافة الولايات الشمالية للوطن.