اختناق امرأة والعثور على جثة كهل توفي في ظروف غامضة بتيزي وزو

تدخلت عناصر وحدة الحماية المدنية التابعة لواضية، الأربعاء الفارط في حدود الساعة العاشرة ليلا، من أجل نقل امرأة تبلغ من العمر 48 سنة إلى عيادة المنطقة، وهي في حالة غيبوبة تامة نتيجة اختناقها بغاز ثاني أكسيد الكربون المنبعث من مدفأة تقليدية للفحم بمنزلها العائلي الكائن بقرية شرفا في منطقة تيزي نثلاثة، حسبما كشف عنه بيان صادر عن خلية الاتصال بمديرية الحماية المدنية تلقت «النهار» نسخة منه، والذي أضاف من جهة أخرى أن أفراد وحدة واسيف قد تدخلوا أول أمس على الساعة 9:45 من أجل نقل جثة كهل يبلغ من العمر 47 سنة إلى عيادة بني يني، بعدما تم العثور عليه ملقى أسفل الطريق بالمكان المسمى «محستو» في قرية آيت لحسن ببني يني وهو مصاب بجرح على مستوى الرأس.