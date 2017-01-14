سيدة تمثال الحرية تظهر كامرأة سوداء على عملة أمريكية للمرة الأولى

كشفت إدارة صك العملة في الولايات المتحدة عن عملة ذهبية من فئة 100 دولار عليها امرأة أمريكية من أصل إفريقي، كوجه سيدة تمثال الحرية للمرة الأولى في تاريخ العملات الأمريكية.

وكُشف النقاب عن العملة المصنوعة من ذهب عيار 24 قيراطا، والتي صُكت بمناسبة مرور 225 عام على تأسيس إدارة صك العملات في غرفة النقود بوزارة الخزانة الأمريكية في العاصمة واشنطن.

وقال، ريت جيبسون، نائب مدير الإدارة في بيان لها، إنها المرة الأولى التي تظهر فيها امرأة غير بيضاء على سلسلة العملات الذهبية لسيدة تمثال الحرية التي بدأ إصدارها منذ أواخر عقد التسعينات في القرن الثامن عشر.

وأضاف أن نسخا أخرى من العملة ستستخدم تصاميم تصور سيدة الحرية كامرأة آسيوية وامرأة من أصول لاتينية وأخريات، لتعكس التنوع الثقافي والعرقي للولايات المتحدة.

ويصور وجه العملة الذي صممه الفنان «جاستين كونز» وجه سيدة الحرية مرتدية تاجا من النجوم، بينما نقشت كلمات «الحرية» و«1792» و«2017» و«بالله نثق».