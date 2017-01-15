أمطار وموجة برد وثلوج على المرتفعات التي تصل إلى 600 متر

ستبقى الأجواء باردة وغير مستقرة على كافة الولايات الشمالية للوطن مع أمطار تكون أكثر غزارة ابتداء من ظهيرة اليوم، واستمرار تساقط الثلوج على المرتفعات التي يتراوح علوها بين 600 و800 متر، مع درجات حرارة منخفضة لا تتعدى 10 درجات بالولايات الشمالية.

وقالت، أمس، هوارية بن رقطة، المكلفة بالإعلام بالديوان الوطني للأرصاد الجوية لـ«النهار»، إن الأجواء المرتقبة لنهار اليوم ستكون من مغشاة إلى غائمة على الولايات الغربية مرفوقة ببعض الأمطار، بينما على الولايات الوسطى والشرقية، فالأجواء ستكون باردة وغير مستقرة مرفوقة بأمطار وموجة برد اعتبارا من ظهيرة اليوم، مع تساقط الثلوج على المرتفعات التي يصل علوها 600 متر، في حين سيكون الطقس باردا وغائما على شمال الصحراء والواحات.

درجات الحرارة تتراوح بين 4 و14 درجة على الولايات الشمالية ومن 10 إلى 19 درجة بالجنوب.

وأضافت ذات المتحدثة أن الطقس المرتقب خلال الأيام المقبلة وابتداء من يوم الثلاثاء إلى غاية الخميس، سيكون باردا وغير مستقر مرفوق برعود وموجة برد تكون أكثر اعتبارا على المناطق الساحلية الوسطى والشرقية، مع التساقط المستمر للثلوج على المرتفعات التي يزيد علوها عن 800 متر.

بينما على الولايات الغربية، ستكون الأجواء غائمة مع بعض الأمطار تزيد كميتهما أكثر اعتبارا من يومي الأربعاء والخميس، مع تساقط الثلوج على المرتفعات الغربية التي يصل علوها إلى 900 متر، لتصبح 800 متر يومي الأربعاء والخميس، مع درجات حرارة تتراوح بين 8 و12 درجة على السواحل وبين 2 و6 درجات على الولايات الداخلية.