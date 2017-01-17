تلميذ يفقد عينه بسبب رشقه بحبة بيض في بسكرة

أُودع تلميذ عمره 17 سنة بمركز إعادة إدماج الأحداث في بسكرة، عن تهمة الضرب والجرح العمدي المفضي إلى عاهة مستديمة. واستنادا إلى بيان خلية الاتصال بالأمن الولائي، فقد رفع والد الضحية شكوى إلى الشرطة مفادها تعرض ابنه الذي يبلغ من العمر 15 سنة، إلى الضرب والجرح العمدي المفضي إلى عاهة مستديمة من طرف آخر، على إثرها باشرت الشرطة تحرياتها في القضية، حيث أُوقف المشكو منه، وبالتحقيق معه اتضح أنه قام يوم الحادثة برشق زملائه بحبات البيض التي أصابت إحداها وجه الضحية على مستوى العين، مما تسبب له في إصابة خطيرة أفقدته إحدى عينيه بسبب طيش الأطفال، ليتم إنجاز ملف جزائي ضده عن الجرم المنسوب إليه قبل تحويله على العدالة في انتظار محاكمته.