أمن عين الترك يحرر قاصرتين من عنابة استغلتهما شبكة دعارة في وهران

تمكنت مصالح أمن عين الترك في وهران، من تحرير قاصرين تتراوح أعمارهما بين 15 و16 سنة من قبضة شبكة دعارة تقودها امرأة استغلت هروبهما من منزلي عائلتيهما الواقعين بولاية عنابة لتحريضها على الفسق وفساد الأخلاق. العملية الناجحة التي نفذتها عناصر أمن عين الترك تمت بعد مداهمة للوكر على إثر معلومات تلقتها تفيد بنشاط وتحركات مشبوهة بالمسكن الذي حولته المرأة الموقوفة إلى وكر للدعارة باستغلال فتيات قاصرات، حيث أسفرت عملية المداهمة عن تحرير قاصرتين من ولاية عنابة اتجهتا إلى وهران قبل وقوعهما فريسة للمتهمة التي أجبرتهما على ممارسة الدعارة مستغلة ظروف هروبهما من منزليهما العائلي، حيث تم تحويلهما إلى مقر الأمن للتحقيق معهما، وبعد استكمال الإجراءات القانونية ضدهما تم تقديمهما أمام كيل الجمهورية لدى محكمة عين الترك، أين تم إيداع المتهمة الرئيسية الحبس المؤقت في انتظار البث في القضية أمام العدالة.