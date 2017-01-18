تحسن حالة الطقس بداية من الخميس على الولايات الوسطى والشرقية

ستشهد المناطق الوسطى والشرقية تحسنا مؤقتا في الطقس الخميس والجمعة، حيث تبقى الأجواء غائمة وممطرة على الولايات الغربية، لتعود الاضطرابات الجوية من جديد على هذه المناطق بدءا من يوم السبت مع تساقط للثلوج على المرتفعات التي تصل إلى ألف متر.

وقال أمس، محمد عقاقنة، رئيس مصلحة التنبؤات بالديوان الوطني للأرصاد الجوية لـ«النهار»، إن الأجواء المرتقبة لنهار اليوم ستكون من مغشاة إلى صافية على الولايات الشرقية والوسطى مع أجواء باردة، ليبقى الطقس غائما على كافة الولايات الغربية مع أمطار تكون معتبرة على المناطق الداخلية الغربية والهضاب العليا، في حين تبقى الأجواء من مغشاة إلى غائمة على شمال الصحراء والواحات التي ستعطي بعض الأمطار.

درجات الحرارة ستتراوح بين 4 و12 درجة على الولايات الشمالية، ومن 10 إلى 20 بالجنوب، فيما أضاف ذات المتحدث أن الأجواء المرتقبة للأيام القليلة المقبلة وإلى غاية الأحد، حيث ستكون صافية وباردة يوم الجمعة على كافة الولايات الوسطى والشرقية، لتعود سلسلة الاضطرابات من جديد على هذه المناطق بدءا من يوم السبت مع ثلوج على المرتفعات التي يصل علوها إلى 1000 متر، ولن تتعدى درجات الحرارة 14 درجة بالولايات الساحلية و10 درجات بالولايات الداخلية.