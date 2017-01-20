12 مليون جزائري يشاهدون قناة النهار في الأسبوع

«النهار تي في» تحتل المرتبة الأولى من حيث نسب المشاهدة من 5 إلى 12 ديسمبر

أكدت نتائج سبر الآراء التي أصدرها معهد MMR المتخصص في دراسة سبر الآراء بالجزائر، أن قناة «النهار» تحصلت على أكبر حصة سوق في هذه الدراسة الجديدة باحتلالها المرتبة الأولى من حيث نسب المشاهدة خلال الفترة الممتدة من 5 إلى 12 ديسمبر.

وتشير نتائج سبر الآراء إلى أن 11 مليون و500 ألف جزائري يشاهدون قناة «النهار» أسبوعيا، وأزيد من 5 ملايين ونصف في اليوم، محتلة بذلك المرتبة الأولى من حيث نسب المشاهدة، تليها قناة «الشروق» ثم قناة «mbc 3» و»سميرة تي في» وبعدها الجزائرية الثالثة. وتحتل قناة «النهار» المرتبة الثانية بعد الجزائرية الثالثة من حيث أعلى نسبة مشاهدة في أوقات الذروة «برايم تايم»، بنسبة 6 من المائة، وهذا ابتدء من الساعة السادسة مساء إلى غاية العاشرة مساء. واستنادا إلى ترتيب القنوات الأكثر مشاهدة من حيث نوع القناة، احتلت «النهار» أول قناة إخبارية في الجزائر المرتبة الأولى في تصنيف «توب 10» بنسبة 19 من المائة، تليها قناة «الشروق» بنسبة 16 من المائة، وبعدها قناة «سميرة تي في» بما يقارب 12 من المائة. للإشارة، فقد أجريت دراسة سبر الآراء هذه في عدة ولايات من الوطن على غرار العاصمة، بجاية، تلمسان، وهران، قسنطينة، شلف وسطيف.