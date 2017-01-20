شاب يعتدي على والدته بالضرب لأنها أسقطت هاتفه النقال

تعرضت، نهاية الأسبوع، سيدة تبلغ من العمر 44 سنة، للاعتداء بالضرب المبرح على يد ابنها البالغ من العمر 19 سنة بوسط ولاية البليدة، حيث أصيبت هذه الأخيرة بجروح على مستوى العين اليسرى والبطن والظهر، كما تعرضت شقيقته البالغة من العمر 13 سنة إلى الاعتداء بسكين على مستوى البطن بعد محاولتها الدفع عن والدتها. وحسب ذات المصدر، فإن الضحية كانت تداعب ابنها الذي كان يحمل هاتفه النقال وهي مسرورة به، مؤكدة له أنه أصبح شابا قبل أن يسقط هاتفه النقال في الماء، الشيء الذي أغضب ابنها الذي طالبها باقتناء هاتف جديد فورا رغم أنها اعتذرت له لكنه أصر على أن دفعها ثمن الهاتف، حيث أكدت له أنها لا تملك ثمنه حاليا قبل أن يقوم بضربها ضربا مبرحا، لتدخل الجيران الذين قاموا بإنقاذها من يده وأشبعوه ضربا وسط بكاء الأم التي حاولت الدفاع عنه رغم فعلته.