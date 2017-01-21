أمطار وثلوج بالمرتفعات التي يزيد علوها عن 700 متر بداية من هذا الأحد

ستبقى الأجواء غائمة وباردة على كافة الولايات الشمالية للوطن إلى غاية الأربعاء المقبل، مع استمرار تساقط الثلوج على المرتفعات التي يزيد علوها عن 800 متر، في حين ستتحسن الأجواء تدريجيا بداية من نهاية الأسبوع.

وقال، أمس، محمد عقاقنة، رئيس مصلحة التنبؤات بالديوان الوطني للأرصاد الجوية لـ«النهار»، إن الأجواء المرتقبة لنهار الأحد ستكون غائمة وممطرة على كافة الولايات الشمالية خاصة الوسطى والغربية، حيث ستتجاوز كمية الأمطار 60 ملم على 10 ولايات، مع تساقط للثلوج على المرتفعات التي يصل علوها إلى 800 متر، بينما تبقى الأجواء غائمة على شمال الصحراء والواحات قد تعطي بعض الأمطار. درجات الحرارة ستتراوح بين 6 و13 درجة على الولايات الشمالية، ومن 10 إلى 20 درجة بالجنوب. وأضاف ذات المتحدث، أن الأجواء المرتقبة خلال الأيام المقبلة ستبقى غائمة وممطرة خاصة على الولايات الوسطى يوم غد الإثنين، مع إشراقات شمسية أحيانا يومي الثلاثاء والأربعاء، غير أن تساقط الثلوج سيستمر على المرتفعات التي يتراوح علوها بين 700 و900 متر، ليبدأ الطقس في التحسن تدريجيا بداية من يوم الأربعاء، مع درجات حرارة لن تتعدى 10 درجات بالمناطق الساحلية و6 درجات بالمناطق الداخلية.