انتحار رعية صيني بورشة عمله في باب الزوار بالعاصمة

أقدم، اليوم السبت، رعية صيني على الانتحار بورشة عمل في مجموعة فنادق «تراست» ببلدية باب الزوار، فيما أصيب صديقه بجروح بليغة على مستوى القدم. وأفاد، أمس، الملازم خالد بن خلف الله، مكلف بالإعلام بالمديرية العامة للحماية المدنية لـ«النهار»، بأن الحادثة وقعت على الساعة العاشرة و45 دقيقة، بعد أن أقدم رعية صيني يعمل بورشة إنجاز فنادق لمجموعة «تراست» على الانتحار، في حين أصيب زميله بجروح بليغة على مستوى القدم أثناء محاولته إنقاذ زميله الصيني، في حين تبقى أسباب الانتحار مجهولة. وفي سياق ذي صلة، لقيت سيدة في العقد الرابع من عمرها حتفها تحت عجلات شاحنة بالطريق الرابط بين وسط مدينة براقي ومحطة نقل المسافرين. وأفاد شهود عيان لـ«النهار»، بأن السيدة لفظت أنفاسها الأخيرة بعد أن صدمتها شاحنة وهي بصدد قطع مفترق الطرق باتجاه محطة 5 جويلية لنقل المسافرين، حيث تم أخذ السيدة على جناح السرعة للمستشفى، غير أنها فارقت الحياة في عين المكان.