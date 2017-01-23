انفجار مدفأة تعمل بالوقود في مدرسة ببلدية لخزارة في ڤالمة

شهدت مدرسة بوجناح ببلدية لخزارة في ڤالمة، صباح أمس، انفجار مدفأة تعمل بالوقود بأحد أقسامها، ولحسن الحظ فإنها انفجرت قبل دخول التلاميذ بدقائق معدودة وإلا لكانت الكارثة، وقد تدخلت مصالح الحماية المدنية من أجل إخماد الحريق الذي تسبب في إتلاف بعض النوافذ. للإشارة، فإن هذا الحادث يعتبر الثاني من نوعه في أقل من أسبوع وبنفس البلدية، وهو ما جعل أولياء التلاميذ يدقون ناقوس الخطر معبرين عن خوفها على أولادهم أمام هذه الحوادث التي تقع بسبب قدم المدافئ.