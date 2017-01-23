شاب يقاضي خطيبته لأنها صفعته وركلته في قسنطينة

التمس ممثل النيابة العامة بمحكمة الجنح بالزيادية في قسنطينة، أمس، تطبيق القانون في حق شابة في عقدها الثالث، بعدما تمت متابعتها بجنحة التهديد بالاعتداء والشتم والسب العلني، راح ضحيتها خطيبها السابق الذي تقدم بشكوى لدى مصالح الأمن، مفادها أن خطيبته السابقة قامت بصفعه وضربه برجلها. الشابة ولدى مثولها أمام هيئة المحكمة، صرحت بأنها كانت تدين لخطيبها السابق بمبلغ مالي معتبر، ولما فسخت خطوبتها معه طلبت منه أن يرد لها أموالها، فتقرب من محلها وسلمها هاتفه النقال مقابل أموالها التي بحوزته، ونفت أنها قامت بسبه وضربه، مضيفة أنها تفاجأت بالشكوى التي قدمها الضحية ضدها.