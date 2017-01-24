تحسن تدريجي في حالة الطقس بداية من الأربعاء بالولايات الشمالية

اضطراب جوي جديد على المناطق الشمالية الجمعة المقبل

ستتحسن الأجواء تدريجيا على كافة الولايات الشمالية للوطن بداية من مساء الغد الأربعاء، لتبقى بعض الأمطار من بقايا الاضطراب الجوي على الولايات الشرقية، وتساقط للثلوج على المرتفعات الوسطى والشرقية التي يتعدى علوها 900 متر، مع درجات حرارة لن تتعدى 14 درجة على الولايات الشمالية و10 درجات بالولايات الداخلية.

وقالت، أمس، هوارية بن رقطة، المكلفة بالإعلام بالديوان الوطني للأرصاد الجوية لـ«النهار»، إن الأجواء المرتقبة لنهار اليوم ستكون مغشاة في الصبيحة، لتتحول إلى قليلة السحب في النهار مع بعض الأمطار المتبقية من الاضطراب الجوي على المناطق الغربية، بينما على المناطق الوسطى فستكون هناك سحب عابرة تتخللها بعض الأمطار المتبقية خلال الصبيحة لتتحسن خلال الظهيرة، بينما على المناطق الشرقية ستكون الأجواء غائمة مرفوقة ببعض الأمطار الراعدة لتزول تدريجيا أواخر النهار مع بعض الثلوج على المرتفعات التي يفوق علوها 900 متر.

درجات الحرارة نهار الأربعاء ستتراوح بين 5 و15 درجة مئوية على كل المناطق الشمالية، وبين 12 و20 درجة بالجنوب. وأضافت ذات المتحدثة أن الأجواء المرتقبة خلال الأيام المقبلة وإلى غاية يوم السبت، ستكون من مغشاة إلى صافية على كل المناطق الشمالية يوم الخميس، لتتحول إلى غائمة خلال ظهيرة يوم الجمعة تكون مرفوقة ببعض الأمطار، بينما يوم السبت سيكون الطقس من صاف إلى قليل السحب على المناطق الغربية وغائم مع أمطار على الولايات الوسطى والشرقية وبعض الثلوج على الولايات الوسطى والشرقية التي تتجاوز ألف متر، في حين ستتراوح درجات الحرارة بين 15 و18 درجة يوم الخميس، ومن 6 إلى 12 درجة يوم السبت.