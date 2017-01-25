حفرة بن عكنون تتكرر في أولاد يعيش وسقوط فتاتين وقطع شبكة الغاز بالبليدة

أدى انجراف التربة، أول أمس مساء، على مستوى الطريق الوطني رقم 29 المؤدي إلى بلدية الصومعة، وبالضبط بمنطقة المعروفة بطريق بن يمينة التابعة لبلدية أولاد يعيش في البليدة، إلى انهيار حفرة على مستوى حافة الطريق شبيه بـ «حفرة بن عكنون»،

أدى الحادث إلى سقوط فتاتين داخل الحفرة أثناء مرورهما بالرصيف الذي جرفته المياه من دون إصابتهما بأي مكروه، إضافة إلى سقوط عمود كهربائي، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي بأولاد يعيش وسقوط عمود إنارة آخر، كما أدى انجراف التربة إلى تشقق أنبوب غاز المدينة وتسرب كمية من الغاز، وحسب شهود عيان لـ $، فإن انهيارا مفاجئا وقع بعين المكان، مما أدى سقوط أعمدة وفتاتين، وهذا بسبب أشغال أحد المقاولين الذي قام بالحفر لإنجاز مشروعه، مما أدى إلى اتساع رقعة الحفرة، حيث تدخل عمال مؤسسة سونلغاز وقامت بقطع الغاز والكهرباء فورا وإعادة إصلاح خط أنبوب الغاز، كما تدخل أعوان الحماية المدنية بالبليدة على جناح السرعة بعين المكان، إضافة إلى تدخل مصالح أمن دائرة أولاد يعيش، التي قامت بتطويق المكان. من جهته رئيس دائرة أولاد يعيش تنقل إلى عين المكان وأمر بغلق الطريق المؤدي إلى الصومعة تفاديا لأي انزلاق جديد أو سقوط أي مركبة ووضع شريط على طول الحفرة، كما أمر رئيس الدائرة بتعليق رخصة بناء صاحب مشروع سكني مؤقتا وبناء جدار على حافة الطريق في وقت أقصاه 3 أيام، من أجل إعادة فتح الطريق أمام حركة المرور مجددا. للإشارة، فإن والي البليدة هو الآخر قام بزيارة إلى المكان رفقة «مير» أولاد يعيش.