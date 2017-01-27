الرئيس السابق لأهلي برج بوعريريج «رشيد قرواش» في ذمة الله

انتقل إلى رحمة الله، رشيد قرواش، الرئيس السابق لأهلي برج بوعريريج وعميد المقاولين بولاية البرج، عن عمر ناهز 69 سنة، وفارق الفقيد الحياة بمستشفى مرسيليا في فرنسا عشية الخميس بعد معاناة مع المرض، على أن يتم نقل جثمانه يوم السبت إلى الجزائر ليوارى الثرى يوم الأحد. ويعد الفقيد أقدم مقاول بولاية برج بوعريريج، حيث شيدت شركته أول العمارات بمدينة البرج، ويعد وجها بارزا في الساحة الرياضية البرايجية منذ السبعينات وترأس نادي أهلي برج بوعريريج في موسمين متتاليين 1992-1993 ثم 199-1994، وحقق معه الصعود إلى القسم الوطني الثاني آنذاك، كما يعد من الأعضاء المؤسسين لجمعية برج بوعريريج أو ما يعرف بالفريق الهاوي الذي بقي عضوا فعالا فيه إلى غاية مفارقته الحياة، كما سبق للمرحوم أن أشرف على تسيير المكتب المسير لمرتين في تاريخ النادي، وكان له الفضل في عودة فريق أهلي برج بوعريريج إلى القسم الأول في موسم 2011-2012 بمساهمته المادية الفعالة التي لم يبخل بها طوال حياته وكانت متميزة في موسم 2011-2012، حيث كان يقدم منحا خاصة للاعبين عن كل مباراة، كما عرف عليه عشقه الكبير لفريق برج بوعريريج، عُرف بشخصيته المتواضعة والهادئة، وكما سلف ذكره، فالراحل «رشيد قرواش» من الأعضاء المؤسسين لجمعية النادي الهاوي أهلي برج بوعريريج، وبرحيله يكون رشيد هو ثاني عضو مؤسس وثاني رئيس لنادي برج بوعريريج يغادر الدنيا بعد عام من رحيل الرئيس السابق «فريد طباخي» رحمه الله، رحم الله الفقيد وألهم ذويه االصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون.