صور ضحايا حادث انقلاب حافلة لنقل المسافرين في المسيلة

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قام وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون، اليوم السبت، بزيارة ميدانية إلى المسجد الأعظم حيث كشف أن وتيرة الأشغال
كشفت الإعلامية المعروفة والسيناتورة زهية بن عروس عن مفاجأة غير متوقعة، بعدما أعلنت ولأول مرة عن تفاصيل خاصة بشأن علاقتها
بسم الله الّرحمن الرحيم:
"إنّ الصلاة كانت على المؤمنين كتاباُ موقوتاً"
يقدم لكم موقع النهارأون لاين مواقيت الصلاة الخاصة بالجزائر العاصمة وضواحيها،
انخفضت أسعار النفط، اليوم الجمعة، في الاسواق الاسياوية وسط شكوك بألا يطبق بعض المنتجين تخفيضات الإنتاج التي جرى الإعلان عنها
تمكنت قوات الأمن السعودية، صباح اليوم السبت، من القضاء على إرهابيين خطيرين خلال عملية أمنية بحي يدعى الياسمين بشمال الرياض.
أعلن خوسيه باراتا المتحدث باسم مستشفى الصليب الأحمر في لشبونة، وفاة الرئيس الاشتراكي البرتغالي الأسبق ماريو سواريز عن عمر ناهز
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